Arthur Arús, tras ver cómo viaja en avión Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo: "En Ryanair sería imposible"

El plató de Aruser@s se ha quedado sin palabras al ver cómo viaja en avión Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo con 2,15 metros de altura. "S e retiraron hasta seis asientos para ella", comenta Alfonso Arús.

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el increíble vídeo de cómo ha viajado Rumeysa Gelgi en avión. Y es que la mujer turca, que mide 2,15 metros, ostenta el récord Guinness de ser la mujer más alta del mundo.

Su primer viaje en avión fue con Turkish Airlines, en un vuelo de Estambul a San Francisco, que requirió una adaptación especial donde se retiraron hasta seis asientos para colocar una camilla para ella.

"¡Qué claustrofóbico!", comenta Angie Cárdenas, al ver cómo la mujer "casi toca con el techo". "Pensaba que le habían dejado en la zona de las maletas", confiesa Hans Arús, a lo que Arthus Arús añade entre risas: "En Ryanair no cabe ni así".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.