Stephanie Cayo habla por primera vez de su relación con Alejandro Sanz: "Es algo que quiero cuidar muchísimo"

"Estoy muy bien, estoy tranquila", afirma Stephanie Cayo tras salir a la luz su relación con Alejandro Sanz, sobre la que dice que prefiere no hablar demasiado: "He aprendido que lo mejor es ser más reservado".

Stephanie Cayo ha hablado en una entrevista en 'Radio Caracol' en la que ha confirmado su relación con Alejandro Sanz tras meses de rumores. "Estoy muy bien, estoy tranquila", asegura la actriz, que confiesa que es "algo" que quiere "cuidar muchísimo por lo bonito que es".

"He vivido algunas cosas a lo largo de esta carrera y he aprendido que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo", afirma la modelo.

"O sea que es un sí", destaca Alfonso Arús tras escucharla en el vídeo en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que la actriz quiere "proteger" su relación con Alejandro Sanz.

El beso viral de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo

Hace ya semanas, Tatiana Arús dio todos los detalles en el plató de Aruser@s sobre el posible nuevo romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, expareja del actor Maxi Iglesias: "Este rumor ya surgió en 2023 y ella lo desmintió asegurando que solo habían iniciado una bonita amistad". "Actualmente se les ha visto en diferentes conciertos en Colombia y en Ecuador", afirmó la colaboradora, que enseñó algunas de las fotografías en las que están juntos.

Finalmente, ese rumor se confirmó con una imagen: la del propio cantante dando un beso a la modelo y actriz durante su concierto en Lima, en Perú. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Cayo ha hablado por primera vez de esta nueva relación.

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