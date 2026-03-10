Alejandro Sanz canta con Yami Safdie en directo 'Cuéntame', su nuevo tema común que recuerda a sus primeras canciones

Alejandro Sanz ha sorprendido a sus fans argentinos al cantar junto a Yami Safdie en su concierto 'Cuéntame', su nueva canción conjunta que se estrena el próximo 26 de marzo.

Alejandro Sanz ha interpretado junto a Yami Safdie en directo su próxima colaboración conjunta, que se llamará 'Cuéntame' y que se estrenará el próximo 26 de marzo. Y es que el cantante español ha sorprendido a sus fans argentinos al adelantar el esperado tema cantando con la artista sobre el escenario en su concierto en Argentina.

"¿No os recuerda un poco a sus primeros temas?", pregunta Tatiana Arús al escuchar el tema en el vídeo principal de esta noticia, donde Alfonso Arús explica que está pendiente de ver si tras cantar el artista da un beso a su nueva novia, la actriz Stephanie Cayo.

Y es que el presentador recuerda cómo en este vídeo la pareja confirmó su relación con un beso en uno de los conciertos de Alejandro Sanz, en el que la actriz le estaba viendo en un lado del escenario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.