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Elle Macpherson desvela todo lo que adora de España y se atreve a hablar en español: "¡Salud para todos!"

"Me encanta España. Adoro a la gente, la comida es fantástica", destaca Elle Macpherson, que desvela que le "gusta el jamón ibérico con tomate".

Elle Macpherson desvela todo lo que adora de España y se atreve a hablar en español: "¡Salud para todos!"

Tras disfrutar de un concierto en Barcelona con Heidi Klum, Elle Macpherson ha acudido a un acto en el que ha destacado todas las cosas que le gustan de España: "Me encanta España. Oh, adoro a la gente. La comida es fantástica, me gusta el jamón ibérico con tomate". Además, la conocida modelo se ha atrevido a pronunciar unas palabras en español: "¡Salud para todos!". Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.

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