El beso viral de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo en su concierto que confirma su relación
Tras muchos rumores, Alejandro Sanz ya no tiene el corazón 'partío'. Tatiana Arús da todos los detalles de su nueva relación con la actriz y modelo Stephanie Cayo, exnovia de Maxi Iglesias.
Hace unos días, Tatiana Arús dio todos los detalles en el plató de Aruser@s sobre el posible nuevo romance entre Alejandro Sanz y la actriz y modelo, Stephanie Cayo. Y es que la colaboradora explicó que ambos se conocen desde hace años.
"Este rumor ya surgió en 2023 y ella lo desmintió asegurando que solo habían iniciado una bonita amistad", explicó Tatiana Arús, que destacó que la actriz y modelo "es expareja del actor Maxi Iglesias". "Actualmente se les ha visto en diferentes conciertos en Colombia y en Ecuador", afirmó la colaboradora, que enseñó algunas de las fotografías en las que están juntos.
Finalmente, este rumor se ha confirmado después de que el propio cantante haya dado un beso a la modelo y actriz durante su concierto en Lima, en Perú. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo el cantante está cantando en el escenario cuando se acerca a Stephanie, que se encontraba viéndole sentada en un lado del escenario, y le da un beso.
"No hay más preguntas, señoría", destaca Alfonso Arús, que afirma que "Alejandro Sanz tiende a ilusionarse". Por su parte, Rocío Cano destaca que Alejandro Sanz siempre busca "el mismo perfil de chica": "Esa chica se parece a la anterior, a Candela Márquez". Por último, Tatiana Arús recuerda que la relación con Márquez terminó hace meses y destaca que "las imágenes del beso son del mismo día que Candela Márquez celebró su cumpleaños".
