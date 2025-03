Sayago relaciona las intensas lluvias con que "Melody no haya parado de cantar": "No tengo pruebas, pero tampoco dudas"

El copresentador de 'El pirata y su banda' de Rock Fm lo tiene claro. Si no hemos visto salir el sol durante casi un mes ha sido por Melody. "Desde que empezó a cantar no ha parado de llover", bromea.

Un 'zasca' breve, conciso y del que todos los colaboradores de Aruser@s parecen estar de acuerdo, sobre todo, Marc Redondo, meteorólogo del programa.

El protagonista del 'dardazo' ha sido Sayago, copresentador del programa radiofónico 'El pirata y su banda' de Rock Fm, que ha relacionado las intensas lluvias de estas semanas, donde no hemos visto un rayo de sol, con el furor de la canción 'Esa diva' de Melody.

"No tengo pruebas, pero tampoco dudas que desde que Melody empezó a cantar no ha parado de llover", asegura Sayago entre risas. Algunos colaboradores confiesan que se suman a esa teoría. "Entonces la borrasca se tendría que haber llamado Melody y no Martinho", bromea Angie Cárdenas.