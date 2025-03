El 'mosqueo' de Alfonso Arús con Marc Redondo después de la previsión del tiempo para el fin de semana: "Calladito estás más guapo"

Ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo que valgan. Todos los días va a llover en casi todos los puntos de España, avisa el meteorólogo Marc Redondo en Aruser@s en su previsión del tiempo. "Posiblemente, en algunos puntos de montaña podremos tener la nevada más importante de todo el invierno, pero toca esperar", asegura.

Pero la posibilidad de calzarse unos esquís no anima para nada a Alfonso Arús. "¿Toca esperar? Con el panorama que me acabas de dibujar, hasta el lunes no quiero saber nada. No me digas nada más, no me cuentes nada más. No me des más datos. Calladito estás más guapo", dice el presentador, un poco mosqueado.

Con la sonrisa por bandera, Redondo responde: "Alfonso, coge un avión y vete a buscar el sol porque lo tendrás cerca". "Pero si no se salva ni Marruecos", lamenta el jefe. "Sí, se salvarán algunos puntos de España", dice el meteorólogo.

"O más económico: vete a casa a beber sopicaldo con una mantita y ya está", recomienda Rocío Cano.