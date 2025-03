La reacción de Angie Cárdenas al 'zasca' de la mujer de Alec Baldwin contra el actor: "Los tiene cuadrados"

Hilaria y Alec Baldwin son los protagonistas de 'The Baldwins', un 'reality show' que se estrenó el pasado mes de febrero en el que muestran su día a día como pareja con siete hijos. Sobre este asunto les preguntan algunos reporteros en una alfombra roja, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s. La mujer toma la palabra y su marido la interrumpe rápidamente.

"¡Dios mío! Cuando yo hablo, tú te callas", responde Hilaria con cara de enfado. "Lo siento", llega a decir él apesadumbrado. "No, cuando yo hablo, tú no hablas", insiste ella. "Es por esto por lo que he pedido que lo quiten del programa", dice Hilaria, intentando bromear, mientras que el actor mira a cámara con gesto contrariado.

En el plató del programa de laSexta, los tertulianos comentan este incómodo momento. "Es un reina Letizia, un poco", afirma David Broc recordando aquel mítico momento tras la pedida de mano del entonces príncipe a su prometida. "Los tiene cuadrados", señala Angie Cárdenas.