Alfonso Arús analiza los cambios en 'Esa Diva', la canción de Melody para Eurovisión: "Ojo al inicio del tema"

Melodyya tiene su versión definitiva de 'Esa Diva', el tema con el que nos va a representar a España en Eurovisión. "Es verdad que hay algunos cambios notables", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde explica que "se nota que la producción es diferente y que corre a cargo de otros productores, que, además, están en la cresta de la ola". "La versión es algo más electrónica", destaca el presentador en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús detalla que "ss algo más techno, tiene más fuerza en el estribillo y empieza más a capela".

Por otro lado, la colaboradora destaca que, además, "tres de los bailarines no van a estar presentes". "Me gusta mucho, nada que ver", opina Angie Cárdenas mientras que Alfonso Arús recuerda que el otro día él mismo preguntó por qué en la anterior versión no cantaba a capela. "Hay muy pocos cantantes que pueden hacer eso, así que ya que lo tenemos vamos a aprovecharnos, porque tiene un vozarrón esta mujer", explica Angie Cárdenas, que destaca que le encanta saber "lo emocionada que está por representar a España".

"Vamos a ver si esto se traduce luego en votos, a ver qué pasa", insiste el presentador en el plató, donde Hans Arús señala que "este cambio de ritmo significa algo que se pedía desde Aruser@s: "Pedíamos dar más empaque al estribillo, que le da muchísima más fuerza porque entra con la electrónica y eso hace que te quedes más".