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"Pues yo creo que es un 'Robin Jeta'"

El "Robin Hood" de los 'simpas': se va sin pagar de un restaurante de Santiago y descubren que le da el dinero a una persona sin hogar

Esta es la historia de un 'simpa', pero no cualquiera. Un hombre se marchó sin pagar de un restaurante de Santiago de Compostela, pero los camareros descubrieron algo que les hizo tener sentimientos encontrados hacia él. Así lo cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

El "Robin Hood" de los 'simpas': se va sin pagar de un restaurante de Santiago y descubren que le da el dinero a una persona sin hogar

Se le había olvidado la cartera en el coche. Eso fue lo que les dijo el cliente del restaurante Ramen Okaeri de Santiago de Compostela a los camareros que le llevaron la cuenta a la mesa después de que comiera en el local. "Uno de los camareros se ofreció a acompañarle, pero el hombre salió corriendo y consiguió escaparse", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Aunque este podría ser un 'simpa' de los de toda la vida, la historia tiene un giro de guion curioso. Varios días después, los trabajadores del restaurante repartieron fotos de este señor entre sus colegas de la zona para advertirles de sus prácticas delictivas.

Lo que no se esperaban es que iban a encontrárselo por la calle y descubrir algo que les hizo tener "sentimientos encontrados": "Vieron sin que él se enterara que le estaba dando dinero a una persona sin hogar".

"Es un Robin Hood", comenta Angie Cárdenas en el programa de laSexta. "Pues yo creo que es un 'Robin Jeta'", responde Alfonso Arús.

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