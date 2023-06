Muchos restaurantes han visto cómo sus negocios empezaban a depender de los comentarios que los supuestos usuarios hacen en internet. Algunos se han rebelado de lo que muchos denominan como "la dictadura de las reseñas". Este es el caso de Pablo Gallego, propietario de un restaurante en A Coruña, quien harto de vivir presionado por las publicaciones de este tipo, decidió empezar a contestar a todos sus 'haters'.

Gallego concede una entrevista a Alberto Chicote en este programa de ¿Te lo vas a comer? en la que desvela el origen de su mote, 'el Robin Hood de TripAdvisor'. "Viene de los estudiantes de hostelería, que siempre se reunían a ver mis contestaciones, porque les respondo a todos; a unos con educación y otros sin educación, porque sus críticas son de gente maleducada. Entonces es cuando les doy hachazos", reconoce.

"Nos habían criticado por un servicio a domicilio que aún no teníamos. Por arroces, ¡que no tenemos! Yo pienso en alguien que está empezando, que empeña lo que tiene y lo que no tiene por salir adelante y que venga un desgraciado, porque no tiene otra palabra, y le pongan una crítica... a ese chaval o chavala la hunden", reflexiona.

Las críticas negativas prevalecen siempre sobre las positivas, opina, algo que hace que mucha gente no acuda a ese establecimiento en cuestión. "Es un arma que, en hostelería, echa por tierra en 5 segundos la labor de muchos años", afirma.

Chicote lee algunas de esas reseñas que tanto daño pretenden hacer. "Es que tú lees esto y dices 'me cago en la puta, ¿para qué trabajo?'", lamenta el presentador de ¿Te lo vas a comer?. "Van a hacer daño. Si alguno de ellos tuviera el poder de cerrarte la puerta, te la cerraría", responde Gallego, que critica que se escuden en perfiles anónimos en lugar de decir las cosas en el sitio y en el momento. "Es como poner una pintada en el escaparate. Venir encapuchado por la noche y poner 'estos señores son unos ladrones'. Bajo el anonimato son valientes. ¿Por qué no eres práctico, en vez de valiente, y me lo dices aquí? Y todos contentos".