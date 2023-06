Como a todo hijo de vecino, a los famosos españoles también les tocó votar el fin de semana pasado y así lo hicieron ver en sus redes sociales Esther Doña, Marta Sánchez y Carmen Lomana. Pero no todo ha sido política durante estos siete días, y por ello, os ofrecemos las noticias más destacadas de la prensa rosa de la semana con este resumen de la sección 'Protagoninstas' de Aruser@s.

El buen rollo que Coldplay dejó en el ambiente también ha permanecido durante estos días y algunos de las personalidades del mundo de la cultura de nuestro país no quisieron perderse el evento. Quienes parece que no están nada de buen humor son el príncipe Harry y Meghan, que siguen con su particular guerra mediática con la familia real británica y están negociando un nuevo documental con el fin de "facturar". También anda bastante enfadado Julio Iglesias, harto de todos aquellos que ponen en duda su buen estado de salud. "Estoy de PM", afirmaba en las redes.

En contraste con el estado de ánimo de nuestro Julio, Ana Obregón ha regresado a Madrid con la mejor de sus sonrisas y su hija-nieta en brazos (recordemos: hija biológica de su hijo fallecido, concebida y nacida por vientre de alquiler).

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han seguido dando mucho que hablar esta semana (y así lo harán, al menos, hasta el 8 de julio). De la amplia variedad de noticias que nos han dejado, destacamos el detallito de su invitación de boda que tanto nos rechina a algunos.

Y hablando de bodas, como no podía ser menos, dedicamos la guinda de este vídeo recopilatorio al enlace real de de Hussein de Jordania y Rajwa Al-Saif, en la que hemos podido ver a nuestros reyes emérito (juntos), aunque, al parecer, Sofía ha cometido un "error de protocolo".