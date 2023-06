"Estamos hablando de una visita que no tiene carácter oficial y es personal, con lo que ella puede hacer en este caso, creo, lo que le apetezca", opina Angie Cárdenas acerca del supuesto fallo que muchos apuntan que cometió la reina Sofía en la boda de Hussein de Jordania y Rajwa Al Saif.

Tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s, la reina emérita saludó antes que el rey Juan Carlos I a Rania de Jordania. "Lo han achacado a esa espontaneidad y a esa cercanía que les une", informa Tatiana Arús.

"Se trata de una invitación privada, no institucional. Entonces, estás asumiendo que España no envía a nadie. En una de las bodas más importantes de la realeza, España no está representada", reflexiona Alfonso Arús.