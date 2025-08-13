La carta de un ex a su antigua novia a punto de casarse divide el plató de Aruser@s: ¿amor verdadero o drama innecesario?

La carta viral que un ex ha dedicado su exnovia antes de su boda pone patas arriba el plató de Aruser@s: ¿es romántico o no ha pasado página?. Para Alfonso Arús, es un jaque mate "al nuevo".

¿Cómo suena que vuelva tu ex el mismo día que te vas a casar? En Aruser@s te mostramos el sorprendente mensaje que un chico le envió a su exnovia justo cuando estaba a punto de dar el 'sí, quiero' en el altar con su nueva pareja: un giro inesperado en el momento menos oportuno.

"El sábado es un día muy especial para ti. He visto que te casas y quería escribirte antes de que llegue el día. Fuiste una parte muy importante de mi vida, mi primer amor, y aunque las cosas no terminen como imaginábamos quería decirte que me alegra verte tan feliz y empezando esta nueva etapa.

A veces, sin darme cuenta, vuelven a mi mente momentos que vivimos juntos. Como aquellas noches que preferíamos quedarnos en casa viendo Breaking Bad en vez de salir de fiesta. O nuestras discusiones sobre cuál era la mejor pizza del restaurante, o cuando jugábamos al Mario Kart y perdías aunque yo eligiese a Bowser. Me doy cuenta de las vueltas que da la vida.

Quizás todo estaba destinado a ser así. Nunca fui el indicado, lo super cuando al irme floreció una versión tuya que nunca conocí. Estoy muy feliz de que estés bien y que hayas encontrado a la persona adecuada para construir tu vida y tu futuro.

De verdad, con cariño, me alegra ver en qué persona te has convertido. La vida nos lleva por caminos separados, pero espero que disfrutes mucho de ella y que todo vaya súper bien. Te quiero mucho".

Tras el viral, el plató de Aruser@ está dividido. Algunos colaboradores opinan que es una carta especial y emotiva, otros que "no ha pasado página", y varios tertulianos fruncen el ceño y aseguran que lo que quiere es llamar la atención y poner en jaque al nuevo.

