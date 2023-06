"Sigue una línea bastante clásica pero con un punto algo más moderno de lo que nos habíamos hecho a la idea", comenta Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la invitación de boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que podéis ver en este vídeo.

La colaboradora lee textualmente el contenido de la misma. "Tamara 'y' Íñigo tienen el gusto de invitarte a la ceremonia religiosa y a la celebración de su matrimonio que tendrá lugar el sábado 8 de julio de 2023 a las 19h en el Palacio del Rincón".

"Bueno, yo espero que esto sea una 'e'", dice Alfonso Arús, remarcando ese detalle que no acaba de cuadrarle. "No, no, por eso te lo he marcado bien. Es Tamara 'y' Iñigo", responde la tertuliana. "Pues es una falta de ortografía o una errata", comenta Alba Gutiérrez.

"¿No será un símbolo de 'and', como en inglés?", se pregunta Alba Sánchez. "Sí, puede ser 'and Iñigou", bromea el presentador.