El recado de Belén Esteban a 'las Campos' para que no mencionen a su hija Andrea: "Os llevo por delante y no me corto ni un puto pelo"

"De la mía, ni esto. La mía no se ha ido a un plató de televisión ni a hablar de su padre, de 'la' Campanario ni de su madre", dice Belén Esteban a Terelu Campos y Carmen Borrego a través de su programa en el Canal Quickie. Un 'zasca' que recoge Aruser@s.

Belén Esteban es 'la patrona', la 'princesa del pueblo' y la 'reina' de los 'zascas', y eso es algo que bien saben nuestros amigos de Aruser@s. Es por ello que no dudan en colocar su 'recadito' a Terelu Campos y Carmen Borrego entre los más destacados del día.

La tertuliana manda un 'recadito' a las Campos a través de su programa en el Canal Quickie. Y es que, al parecer, han hecho referencia a que ella solía hablar mucho de su hija Andrea... aunque ahora, ya no es así, asegura.

"De la mía (su hija) ni media", les advierte. "La mía no se ha ido a un plató de televisión ni a hablar de su padre, de 'la' Campanario ni de su madre ni de nadie de su familia", asegura. "Cuando la mía se siente en un plató, lo que queráis, pero hasta que no lo haga, que no es su pensamiento, como yo oiga un comentario, os llevo por delante y no me corto ni un puto pelo", amenaza.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús y Angie Cárdenas no dudan en señalar que creen que Belén tiene toda la razón y defienden la postura de Andrea de permanecer en el anonimato.