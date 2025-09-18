Ahora
Terelu Campos, sobre si escribiría sus memorias como Mar Flores: "Igual las hago sobre los hombres"

Terelu Campos ha posado junto a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Incluso, la colaboradora de televisión ha posado con el padre de Carlo. Sin embargo, no ha invitado a Mar Flores. Así lo explica en el vídeo.

Terelu Campos ha celebrado su cumpleaños en una fiesta en un conocido restaurante del centro de Madrid, donde ha posado con su hija, Alejandra Rubio, su yerno, Carlo Costanzia, y el padre de este, Carlo. Sin embargo, la madre de Carlo, Mar Flores, no estaba invitada.

"Es que yo tengo relación con Carlo padre, que es el abuelo de mi nieto", explica Terelu, que destaca: "Él está en mi vida personal, entonces, ¿por qué no le voy a invitar?, si no tuviera relación con el, no le invitaría".

Por otro lado, preguntada sobre su relación actual con Mar Flores, la hija de María Teresa Campos afirma que no va a hablar de la modelo. Además, sobre si tiene pensado escribir unas memorias como Mar Flores, Terelu Campos responde en el vídeo: "A lo mejor algún día hago un libro, ya no de mis memorias, a lo mejor lo hago sobre los hombres".

Por último, Mar Flores ha sido preguntada sobre su supuesta mala relación con su hijo Carlo. "El lunes empezamos a grabar el programa y estamos encantados y felices los dos", asegura la modelo. Sin embargo, Angie Cárdenas destaca que algunas personas presentes en la grabación del programa que presentan aseguran que cada uno sale por su lado y que ni siquiera se dirigen la palabra.

