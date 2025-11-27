Elle Future 2025
Richard Gere se convierte en el fotógrafo de su mujer, Alejandra Gere, y las reporteras de los Elle Future
Mientras Alejandra Gere habla con las reporteras en este vídeo de los Elle Future 2025, Richard Gere se convierte en el fotógrafo de todas, haciéndoles fotos y pidiéndoles que posen. "Es divertidísimo", afirma Alejandra.
Richard Gere y Alejandra Gere han acudido a la gala Elle Future 2025, donde han posado con Alejandro Sanz, el gran homenajeado de la noche, y su pareja, la actriz Candela Márquez. Y es que el matrimonio entre el actor de Hollywood y la empresaria española ha regresado a Madrid con un nuevo proyecto, 'Lo que nadie quiere ver', un documental rodado en España con personas sin techo.
Además, los Gere han hablado con los medios de comunicación, a los que Alejandra ha confesado quién corrige al conocido actor su español: "Nuestro hijo mayor, Alexander, le corrige y le dice que no es lo que yo he dicho". Por su parte, mientras Alejandra hablaba con las reporteras, Richard Gere se ha convertido en el fotógrafo de todas, haciéndoles fotos y pidiéndoles que posen.
"Lo pasas bomba con él", ha destacado una de las reporteras a la empresaria, que ha asegurado que su marido es "divertidísimo".