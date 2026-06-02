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Alfonso Arús alucina con el surrealista robo de la banana de 6,2 millones de dólares: "¿La policía está buscando un plátano?"

La polémica obra de arte contemporáneo compuesta por un plátano pegado a una pared ha vuelto a ser noticia. En esta ocasión, por robar la fruta.

Alfonso Arús alucina con el surrealista robo de la banana de 6,2 millones de dólares: "¿La policía está buscando un plátano?"

"¿Pero no se la había comido alguien ya?", ha preguntado Alfonso Arús en el plató, tras conocer el último capítulo protagonizado por la famosa banana valorada en 6,2 millones de dólares, una de las obras de arte contemporáneo más controvertidas de los últimos años.

"Es una obra de arte perecedera. La banana se va poniendo negra y entonces tienen que sustituirla para que siga amarilla, por lo que un encargado la cambia periódicamente", ha detallado la colaboradora Alba Sánchez, desvelando que ahora alguien "la ha robado". "Ya es noticia que alguien se cuele ahí, quite la banana y nadie se entere", ha comentado Alba Sánchez, sorprendida por la facilidad con la que se produjo el robo.

"¿Ahora me estás diciendo que la policía está buscando un plátano?", ha bromeado Alfonso Arús.

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