Alfonso Arús, harto de los gastos de gestión: "Tengo una deuda de 3,01 euros y aún no sé de qué"

El presentador de 'Aruser@s' se siente identificado con uno de los grandes misterios del "mundo moderno" que señala Álvaro Casares: los gastos de gestión.

Si hay un creador de contenido que no falta entre los virales de Aruser@s, ese es Álvaro Casares. Esta vez, ha repasado algunas de las cosas del "mundo moderno" que no entiende, desde que una hamburguesa cueste más que un menú del día hasta que te cobren gastos de gestión "cuando eres tú quien hace toda la gestión". Un tema que ha tocado especialmente de cerca a Alfonso Arús.

"Estoy harto de los gastos de gestión", reconoce el presentador, que cuenta que recibió una carta de un conocido servicio de mensajería en la que le reclamaban 3,01 euros. "¡Y aún no sé de qué!", exclama. Arús bromea con lo absurdo de la situación: "Que me digan cuándo me entregan el paquete, pero que no me envíen una carta dos meses después y, además, está tan complicado ingresar los tres euros que no sé".

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