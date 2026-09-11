Sale a subasta el 'vestido de la venganza' que Lady Di lució tras hacerse pública la infidelidad de Carlos III con Camila Parker Bowles

Sale a subasta el 'vestido de la venganza' que Lady Di lució tras hacerse pública la infidelidad de Carlos con Camila

Los detalles Según ha anunciado la casa de apuestas Sotheby's, el próximo 9 de diciembre, el famoso e icónico vestido que lució la princesa Diana el 29 de julio de 1994 será uno de los grandes protagonistas de la próxima 'Luxury Week de Sotheby's' en Nueva York.

En 1994, la princesa Diana capturó la atención mundial con un vestido negro, conocido como el 'vestido de la venganza', que desafió el protocolo real. Diseñado por Christina Stambolian, el vestido fue usado en una gala benéfica el mismo día que el entonces príncipe Carlos admitió su infidelidad. Este icónico atuendo simbolizó el empoderamiento femenino y marcó un nuevo comienzo para Diana. En 2026, el vestido será subastado en la Luxury Week de Sotheby's en Nueva York, con un valor estimado entre 150.000 y 300.000 dólares, destinando parte de los beneficios a la NHS Lothian Charity. La prenda será exhibida en Londres antes de viajar a Hong Kong, Ginebra y Nueva York.

Hace 32 años, en 1994, la princesa Diana volvía a ocupar las portadas de las revistas de medio mundo. Esta vez, por culpa de un vestido que entonces fue considerado como un icono de empoderamiento femenino, tanto es así que años más tarde fue bautizado y apodado como el 'vestido de la venganza'. Fue en el año 2013, en la subasta de los diez vestidos más reconocibles de la princesa de Gales por parte de la casa Kerry Taylor Auctions.

El 29 de julio de ese año, el entonces príncipe Carlos (hoy rey de Inglaterra) concedía una entrevista en la que confesaba su infidelidad y relación extramatrimonial con Camilla Parker Bowles (hoy reina consorte). Por aquel entonces, Carlos y Diana llevaban ya dos años separados, pero aún seguían casados.

Ese mismo día, y sabiendo que sería objetivo de todas las cámaras, Lady Di acudía a una gala benéfica en la Serpentine Gallery de Londres, organizada por la revista Vanity Fair, luciendo un vestido asimétrico en negro, corto, por encima de las rodillas, con hombros descubiertos y bajo el sello de la diseñadora Christina Stambolian. Las imágenes dieron la vuelta al mundo causando un gran impacto.

La princesa rompía así con el protocolo real ya que el negro estaba reservado para el luto oficial por la muerte de algún miembro de la familia real o personaje relevante, además de dejar sus hombros y piernas al descubierto, algo que tampoco se podía entonces, según el protocolo.

"Indica la muerte de algo y el comienzo de otra cosa nueva", aseguraron desde el equipo de vestuario de 'The Crown', que recrearon la famosa prenda para la temporada cinco de la serie y que lució la actriz Elizabeth Debicki, quien daba vida a la princesa.

Entre 150.000 y 300.000 dólares

Este 2026, el 9 de diciembre, este vestido será uno de los grandes protagonistas de la próxima Luxury Week de Sotheby's en Nueva York: la pieza saldrá a subasta, con una estimación entre 150.000 y 300.000 dólares, y parte de los beneficios se destinará a NHS Lothian Charity, en apoyo al Royal Edinburgh Hospital.

Tal como ha anunciado, en sus redes sociales, Sotheby's, la famosa casa de apuestas de arte y objetos de lujo, fundada en Londres en 1744, "30 años después de que la princesa de Gales subastara el vestido en 1997 para recaudar fondos destinados a organizaciones benéficas contra el cáncer y el sida, la prenda volverá a salir a subasta en #SothebysNewYork en el edificio Breuer el próximo 9 de diciembre".

Antes de ese 9 de diciembre, "podrá verse en persona en #SothebysLondon del 18 al 24 de septiembre durante la Semana de la Moda de Londres, antes de iniciar una gira mundial por Hong Kong, Ginebra y Nueva York".

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