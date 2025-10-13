Ramón García amenaza con cargarse la "sección del jamón" tras la contestación de una espectadora: "Estoy cansado de los maleducados"

", se queja Ramón Garcia, en su programa 'En Compañía', tras llamar a una espectadora para repartir el jamón y recibir una contestación inesperada.

Si hay un momento que acapara todas las miradas en el programa de 'En compañía' de Ramón García y Gloria Santoro, es repartir el jamón entre los espectadores del programa.

Cada tarde, los presentadores llaman aleatoriamente a casa de alguien para regalar ese manjar. Sin embargo, no siempre sale como esperan. Y es que se puede decir que últimamente la racha no está siendo positiva.

"Hola, somos los presentadores del programa en compañía", dice Ramón García cuando, de pronto, la mujer cuelga la llamada de forma tajante: "No quiero nada". Ante su respuesta directa, Gloria Santoro no puede evitar las carcajadas, mientras que a Ramontxu parece haberle molestado más.

"La gente es muy maleducada, que cuesta responder con educación. Me estoy cansando de los maleducados; igual me cargo esta parte del programa. Me lo cargo, nos quedamos sin jamón y a tomar por culo", comentó Ramontxu visiblemente enfadado.

Desde el plató de Aruse@s, los colaboradores ríen el momento. "Normal que se pongan así, cuelga al segundo", comenta Óscar Broc.

