Así es el reto viral que arrasa en TikTok de abuelos intentando pronunciar marcas famosas

Este vídeo está protagonizado por una abuela a la que sus nietos ponen a prueba leyendo un papel que tiene marcas internacionales. Apple, Google, Huawei, Shein, Starbucks...Los jóvenes no pueden parar de reír.

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s el reto viral que ha sido la sensación esta Navidad, que no es otro que intentar no reírte, con la boca llena de agua, de cómo tus abuelos pronuncian nombres de marcas famosas.

Este viral de '@juudiithh.fn' tiene casi cuatro millones de reproducciones, y no es para menos. Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, los tres nietos están junto a su abuela sentados en una mesa esperando ansiosos por ver cómo pronunciará su yaya las famosas marcas.

Apple, Google, Huawei, Shein, Starbucks, Spotify, Bluetooh... La abuela lo dice todo a su manera y los nietos no pueden aguantar la risa ni un segundo. "Cansada de que no le salgan los nombres ha terminado diciendo otra cosa", ríe Hans Arús, a lo que Alfonso añade: "A mí me gusta mucho como ha cambiado el nombre de Spotify".