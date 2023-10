Esta joven tiktoker granadina está alucinando con lo que acaba de descubrir y quiere compartirlo con todos nosotros a través de esta red social. @marilarat reconoce que en algunas ocasiones, como en 'Fast & Furious', el doblaje latino gana al castellano, pero no deja de señalar algunos ejemplos más que curiosos.

Lo que para ella no tiene sentido ninguno es que al Tío Gilito lo llamen Rico McPato. "¿Qué es? ¿Un entrante del McDonald's?", dice con indignación. "Aquí nos ganáis", vuelve a conceder con R2D2, más conocido en América Latina como Arturito. "Pero Gatubela, no. ¿Gatubela? Déjalo como está: Catwoman. No es muy difícil aunque hay gente que no sabe inglés".

'Los vigilantes de la playa', desvela, son 'Los guardianes de la bahía'. Pero lo más grave para ella es que a '101 dálmatas' lo llamen 'La noche de las narices frías'. "¿Pero eso qué es? Parece una novela de terror".