Primeras palabras de Ester Expósito tras ver a Mbappé en el Bernabéu: "No me gusta mucho el fútbol"

Ester Expósito habla por primera vez tras los rumores de relación con Kylian Mbappé. La actriz confiesa que no le gusta mucho el fútbol y reacciona así cuando le preguntan por el futbolista.

Después de ser pillados juntos en París, y de que Ester Expósitoacudiera al palco del Estadio Santiago Bernabéu para ver jugar a Kylian Mbappé contra el Atlético de Madrid, la actriz ha hablado por primera vez a los reporteros sobre los rumores de una posible relación con el furbolista.

Preguntada sobre si le gusta el fútbol, la conocida actriz de 'Élite' ha confesado que "no mucho", pero que el partido fue "bien". Sin embargo, cuando el reportero nombra a Mbappé, la cara y la actitud de la actriz cambia radicalmente. "¿Qué nota le damos a Mbappé?, jugó muy bien, eh", ha afirmado el reportero a Ester Expósito, que sonríe y continúa caminando con una amiga. "Nos gusta mucho la pareja", insiste el reportero a la actriz, que contesta tajante: "No voy a decir nada".

"Yo estoy super tranquila", asegura Ester Expósito en el vídeo, donde su amiga Sergio Momo, que la acompañó en el partido del Bernabéu, tampoco quiere hacer declaraciones al respecto: "Mbappé jugó increíble". "Hablando de rubias con flequillo, Hannah Montana ya se ha estrenado", ha declarado el también actor de 'Élite' intentando echar balones fuera.

Por último, Alfonso Arús reflexiona en el plató después de descubrir que a Ester Expósito no le gusta el fútbol: "Pues lo va a pasar fatal, los 90 minutos se le van a hacer eternos, espérate que no haya prórroga".

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