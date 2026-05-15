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Alba Carrillo carga contra Ana Boyer tras coincidir en un concurso de cocina: "Así también gano yo"

Ana Boyer "tenía cuatro cocineros de Cordon Blue en 'Villa Meona' limpiándole y enseñándole a hacer las cosas, así también gano yo", denuncia Alba Carrillo, que afirma que también dijo que Isabel Preysler estaría en la final "y luego no se presentó".

Alba Carrillo

Alba Carrillo ha lanzado un 'zasca' a Ana Boyer, con la que compitió en un programa de cocina que, finalmente, ganó la hija de Isabel Preysler. "Acabé de ella hasta el bollo", destaca la modelo, que explica que Ana Boyer "tenía cuatro cocineros de Cordon Blue en 'Villa Meona' limpiándole y enseñándole a hacer las cosas, así también gano yo". "Y, sobre todo, gano si digo que mi madre va a ir a la final, y luego no se presentó", critica la presentadora en el vídeo.

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