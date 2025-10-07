Un policía municipal multa a su propia mujer por conducir sin cinturón de seguridad: "La pagará él y ella le pondrá los cuernos con otro"

Una niña graba en vídeo la discusión de sus padres sin saber que pronto va a convertirse en viral. Su papá, policía municipal, acaba de multar a su mamá porque iba conduciendo sin llevar el cinturón puesto y esta es la reacción de la mujer.

No hay nada que guste más a los aruser@s de bien que un buen salseo familiar y eso lo saben bien los fieles espectadores del programa de laSexta. Por ello, no es de extrañar que Alfonso Arús anuncie con entusiasmo este vídeo viral, grabado por la hija del matrimonio protagonista.

Él, policía municipal, acaba de llegar a casa y lo hace muy enfadado. Su mujer ha estado conduciendo sin el cinturón de seguridad puesto y él tiene que cumplir con su deber. Es por ello que no duda a la hora de ponerle su correspondiente multa.

"La mujer, enfurecida, le contesta que pagará la multa con su dinero", cuenta el presentador. "Es que lo va a hacer con su dinero y sin previo pago", añade Hans Arús, que ya se las ve venir. "¿No será un juego sexual?", se pregunta David Broc.

"La pagará él y luego ella le pondrá los cuernos con otro", pronostica, por su parte, Arthur Arús.

