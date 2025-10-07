Ahora
Alfonso Arús desvela qué dice la psicología sobre tener más de un reloj en casa

'Top expertos'

Alfonso Arús desvela qué dice la psicología sobre tener más de un reloj en casa

Si tienes más de un reloj en casa este vídeo emitido en Aruser@s te interesa. "Dicen que son personas conscientes del presente y viven el momento, pero para mí es agobiante", asegura Alba Gutiérrez.

¿Qué significa tener más de un reloj en casa según la psicología? Es la pregunta que ha lanzado Alfonso Arús a sus colaboradores en el plató de Aruser@s. El presentador del programa lo deja claro: "Tener más de uno y si es un reloj que está muy a la vista y grande, es malo".

Para Alba Gutiérrez representa estar siempre "pendiente del momento y del tiempo, dejando de lado la improvisación". Sin embargo, según añade la colaboradora, las personas que tienen muchos relojes a su alrededor "dicen que son más conscientes del presente" y "les gusta mucho vivir el momento en positivo". "Para mí es agobiante", asegura Gutiérrez.

"¿Y si tienes más de un reloj y todos marcan una hora distinta, qué problema tienes?", bromea Marc Redondo. Para Rocío Cano, la clave está en poner el reloj en el cuarto de baño. "Ahí pierdes la noción del tiempo", dice entre risas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar el debate generado en el plató al completo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  5. Milei, un presidente en horas bajas convertido a cantante de karaoke, reúne a sus fieles para salvar su campaña
  6. El pulso del PP a la sanidad pública: entre hospitales privatizados, recortes y la respuesta de millones de ciudadanos