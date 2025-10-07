Alfonso Arús desvela qué dice la psicología sobre tener más de un reloj en casa

icen que son personas conscientes del presente y viven el momento, pero para mí es agobiante", asegura Alba

Si tienes más de un reloj en casa este vídeo emitido en Aruser@s te interesa. "D icen que son personas conscientes del presente y viven el momento, pero para mí es agobiante", asegura Alba Gutiérrez.

¿Qué significa tener más de un reloj en casa según la psicología? Es la pregunta que ha lanzado Alfonso Arús a sus colaboradores en el plató de Aruser@s. El presentador del programa lo deja claro: "Tener más de uno y si es un reloj que está muy a la vista y grande, es malo".

Para Alba Gutiérrez representa estar siempre "pendiente del momento y del tiempo, dejando de lado la improvisación". Sin embargo, según añade la colaboradora, las personas que tienen muchos relojes a su alrededor "dicen que son más conscientes del presente" y "les gusta mucho vivir el momento en positivo". "Para mí es agobiante", asegura Gutiérrez.

"¿Y si tienes más de un reloj y todos marcan una hora distinta, qué problema tienes?", bromea Marc Redondo. Para Rocío Cano, la clave está en poner el reloj en el cuarto de baño. "Ahí pierdes la noción del tiempo", dice entre risas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar el debate generado en el plató al completo.

