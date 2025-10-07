La surrealista reacción de un padre cuando a su hijo no le gusta su regalo: "Así, el niño no aprende nada"

"Vista la reacción del padre, ya no nos puede sorprender la del hijo", lamenta Patricia Benítez en Aruser@s tras ver este vídeo viral en Aruser@s. Y es que los pequeños aprenden lo que ven y este niño no tiene el mejor ejemplo ante él.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s este vídeo viral que bien podría formar parte de la sección de los '¿Eings?' del programa de laSexta. En él somos testigos de un momento, a priori, muy especial entre un padre y un hijo. El hombre acaba de regalarle al pequeño un coche de juguete que ya quisiera para sí más de un adulto. Sin embargo, al niño no le gusta nada en absoluto y cuando lo ve, le da una patada.

Sus malos modos no son nada comparados con los de su padre, que en un arrebato coge el coche, lo sube por las escaleras y lo tira al vacío, destrozándolo contra el suelo ante las atónitas miradas de su mujer y su hijo.

"Vista la reacción del padre, ya no nos puede sorprender la del hijo", lamenta Patricia Benítez tras ver estas imágenes desde plató. El presentador, por su parte, asegura que si él fuera el padre de ese chico, tampoco le dejaría que se subiera al coche después de esa patada inicial.

