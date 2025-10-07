Ahora
La 'pullita' familiar de Alfonso Arús a Angie Cárdenas: "Ingrid podría haber hecho este TikTok perfectamente"

Virales de Aruser@s

En Aruser@s, Alfonso Arús lanza un divertido 'dardazo' a su propia familia al comentar el viral de la tiktoker '@heyleire', quien ironiza sobre cómo los hijos parece que tienen que recordar todas las contraseñas de sus padres.

La creadora de contenido '@heyleire' pone sobre la mesa una situación que muchos jóvenes reconocerán al instante: "¿En qué momento todas las responsabilidades de las contraseñaspasan a ser de tu hijo?.

"Estoy tranquilamente tomando un café y me llama mi madre para preguntarme su contraseña de iCloud. ¡No tengo ni idea! ¿VacacionesTenerife1997?", dice entre risas.

El tema ha llegado al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús no ha podido evitar sentirse identificado: "Ingrid podría haber hecho ese TikTok perfectamente con Angie Cárdenas"

