La 'pullita' familiar de Alfonso Arús a Angie Cárdenas: "Ingrid podría haber hecho este TikTok perfectamente"

En Aruser@s, Alfonso Arús lanza un divertido 'dardazo' a su propia familia al comentar el viral de la tiktoker '@heyleire', quien ironiza sobre cómo los hijos parece que tienen que recordar todas las contraseñas de sus padres.

La creadora de contenido '@heyleire' pone sobre la mesa una situación que muchos jóvenes reconocerán al instante: "¿En qué momento todas las responsabilidades de las contraseñaspasan a ser de tu hijo?.

"Estoy tranquilamente tomando un café y me llama mi madre para preguntarme su contraseña de iCloud. ¡No tengo ni idea! ¿VacacionesTenerife1997?", dice entre risas.

El tema ha llegado al plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús no ha podido evitar sentirse identificado: "Ingrid podría haber hecho ese TikTok perfectamente con Angie Cárdenas"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.