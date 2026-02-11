"Los pobres no deberían tener hijos": la polémica opinión de una tiktoker que incendia las redes con este vídeo

Aruser@s recoge las declaraciones de esta tiktoker argentina, que asegura que los pobres no deberían tener derecho a tener hijos. Sus palabras han generado un intenso debate en redes.

"Ódienme si quieren, pero si vivís con la panza vacía no tenés derecho a traer más hambre al mundo", dice esta tiktoker argentina @keiilarodriguez_ que ha incendiado las redes con este vídeo viral que hoy recoge Aruser@s. "Si no tenés ni para comprarte un churrasco, ¿qué hacés teniendo hijos?", se pregunta.

La joven asegura que se le "revienta la vena" que tiene "acá" cuando le llega la gente "moralista" y le pregunta si los pobres no tienen derecho a tener hijos. "No, no tienen que tener hijos", responde ella con contundencia, para después hacer una lista de las necesidades de un recién nacido.

"Como básico, necesita leche, pañales, ropa, zapatos, un lugar cómodo para dormir, controles médicos, vacunas...", comienza a enumerar. Las cosas se complican aún más, asegura, según van creciendo: "Más ropa, más zapatos, un 'celu'...".

Así que recomienda a los que no pueden proporcionarle todo eso a sus hipotéticos hijos que cierren "las piernitas", guarden "el pajarito" y se vayan a dormir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.