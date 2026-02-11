Ahora

Viral

"Los pobres no deberían tener hijos": la polémica opinión de una tiktoker que incendia las redes con este vídeo

Aruser@s recoge las declaraciones de esta tiktoker argentina, que asegura que los pobres no deberían tener derecho a tener hijos. Sus palabras han generado un intenso debate en redes.

"Los pobres no deberían tener hijos": la polémica opinión de una tiktoker que incendia las redes

"Ódienme si quieren, pero si vivís con la panza vacía no tenés derecho a traer más hambre al mundo", dice esta tiktoker argentina @keiilarodriguez_ que ha incendiado las redes con este vídeo viral que hoy recoge Aruser@s. "Si no tenés ni para comprarte un churrasco, ¿qué hacés teniendo hijos?", se pregunta.

La joven asegura que se le "revienta la vena" que tiene "acá" cuando le llega la gente "moralista" y le pregunta si los pobres no tienen derecho a tener hijos. "No, no tienen que tener hijos", responde ella con contundencia, para después hacer una lista de las necesidades de un recién nacido.

"Como básico, necesita leche, pañales, ropa, zapatos, un lugar cómodo para dormir, controles médicos, vacunas...", comienza a enumerar. Las cosas se complican aún más, asegura, según van creciendo: "Más ropa, más zapatos, un 'celu'...".

Así que recomienda a los que no pueden proporcionarle todo eso a sus hipotéticos hijos que cierren "las piernitas", guarden "el pajarito" y se vayan a dormir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez vuelve al Congreso, en directo | El presidente del Gobierno comparece por la tragedia de Adamuz tras la derrota en Aragón
  2. La cuestión del liderazgo divide a los partidos de izquierda: Rufián se postula entre líneas, Sumar apoya a Yolanda Díaz e IU aboga por un cambio
  3. Las fases del PP con Vox: de cortejar a ignorar pasando por imitar para evitar que les coman demasiado por la derecha
  4. Las claves de la nueva ley para poner coto a la gestión privada de la sanidad pública más allá de la enésima batalla García-Ayuso
  5. Al menos diez muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge (Canadá)
  6. Elisa Mouliaá estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"