Unos vecinos cantan "cumpleaños feliz" a un socavón que bloquea su pueblo en señal de protesta

Cuando la paciencia se agota y el ayuntamiento tarda en actuar, hay que tomarse la situación con humor y celebrar el cumpleaños de un invitado muy especial: un socavón que lleva un año bloqueando su pueblo.

Un socavón en la carretera puede ser peligroso y, sobre todo, desesperante. Pero cuando "el ayuntamiento no hace nada y pasa el tiempo", como señala Alfonso Arús, lo mejor es darle la vuelta al asunto con un poco de humor e ironía.

En Godstone, un pueblo de Surrey (Inglaterra), los vecinos han decidido cantarle el "cumpleaños feliz" al agujero que tiene inmovilizado al pueblo. "El socavón mide 20 metros de largo, ha obligado a evacuar a 30 casas y este mes se cumple un año desde que apareció", explica el presentador de Aruser@s entre risas.

La celebración, obviamente irónica, se ha convertido en un ejemplo de cómo enfrentar la frustración con creatividad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.