Un pensionista afirma que en 10 años "España no tendrá niños": "Si los jóvenes no tienen vivienda, ¿cómo van a tener hijos?"

Juan Leo, pensionista, pide "organizar un plan de vivienda social" para "los trabajadores con salarios bajos": "La vivienda ha sido un tema muy escabroso en el que ningún Gobierno se ha querido manchar".

Juan Leo tiene cuatro hijos y uno de ellos, incluso, vive con él. Este pensionista asegura que con la pensión le da "muy justo". "En un país, el Gobierno se debería preocupar por el bienestar de sus habitantes y en ese bienestar va incluido que haya una regularización muy positiva en crear vivienda social", asegura el pensionista, que destaca que "eso lo deberían de hacer los Gobiernos, cosa que en España ninguna Gobierno se ha querido manchar las manos con ese problema".

Juan pide "organizar un plan de vivienda social" para "los trabajadores con salarios bajos" que "no les da para pagar la hipoteca ni el alquiler ni para hacer la compra diaria". "Veo que la vivienda ha sido un tema muy escabroso en el que ningún Gobierno se ha querido manchar", lamenta el pensionista, que insiste en que "ni azules, ni rojos, ni verdes... nadie".

"Ahora hay una oportunidad de que el Gobierno que está se manche las manos y haga viviendas sociales y asequibles para la juventud", asegura Juan, que advierte de que "si no se consiguen, España se va a quedar sin niños". "Si los novios no se casan porque no tienen vivienda y el salario es muy bajo y no pueden comer, ¿cómo van a tener niños si no los pueden alimentar?", se pregunta Juan, que manda un rotundo mensaje: "Todo eso va a influir en la natalidad de España, que se va a encontrar en 10 años sin niños por el problema de la vivienda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.