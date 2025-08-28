Ángeles Caballero asegura que "hay una aporofobia más que evidente": "Cuando rechazan a los migrantes es porque no quieren que haya pobres"

Las comunidades del PP se niegan a asumir la cuota que les corresponde por el reparto de menores. La periodista Ángeles Caballero lo valora en este vídeo: "Hay un criterio que quizá no se está mencionando en todo este debate, y es el de la pobreza".

Los presidentes autonómicos del PP se niegan a asumir la cuota que les corresponde por el reparto de menores, por lo que el Gobierno ha decidido pasar al ataque y señalar la actitud xenófoba del PP. La periodista Ángeles Caballero, de El País, señala que hay un criterio que quizá no se está mencionando en todo este debate, y es el de la pobreza.

"Más allá del color de piel, de la procedencia y de otras consideraciones que se puedan tener, lo que no queremos es que haya pobres, hay una aporofobia más que evidente, por más que luego se envuelva en relatos políticos", asegura Caballero, poniendo el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha viajado en numerosas ocasiones a Latinoamérica y ha pedido que vengan migrantes a Madrid porque esta es una ciudad de acogida".

Algo con lo que Caballero está de acuerdo, pero con matices: "Madrid es una tierra de acogida que recibe bien a todo el mundo, pero si vienes con un patrimonio de un millón de euros a comprar pisos y a enriquecer a la comunidad más rica de España, siempre eres bienvenido, pero con los pobres tenemos un problema", asegura la periodista, lamentando a su vez que, por desgracia, ese relato está triunfando.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención.