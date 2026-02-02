Piscina, bosque privado y un cadáver en el jardín: así es la "encantadora" casa en venta que no logra venderse

Piscina, bosque privado y precio rebajado por debajo de los 700.000 euros. La vivienda mostrada en Aruser@s parece un "chollazo" inmobiliario, pero esconde un detalle en la letra pequeña que está ahuyentando a todos los compradores.

A veces, leer la letra pequeña es fundamental. Eso es lo que está ocurriendo con la oferta de venta de una supuesta "encantadora" casa que ha mostrado Alfonso Arús en Aruser@s. La inmobiliaria lleva tiempo intentando vender la vivienda, pero hay un detalle oculto que está ahuyentando a los posibles compradores.

Se trata de un chalet rústico con tres habitaciones, piscina y hasta un bosque privado. Sin embargo, pese a sus atractivas características, la casa no logra venderse. "No se vende. Han rebajado el precio varias veces, está por menos de 700.000 euros, y la causa es que el anterior propietario y su perro están enterrados en el jardín", desvela Alba Sánchez.

"¿Pero está ubicado o no se sabe dónde está exactamente?", pregunta sorprendida Alba Gutiérrez. "Teóricamente solo se especifica que está allí, pero no sabes si está al lado de la tumbona, de la piscina o de un olivo", comenta entre risas Alfonso Arús, que añade: "Un día vas a plantar un árbol y te encuentras con el cráneo".

"Estáis comparando al muerto con el roscón de Reyes", ironiza Hans Arús, mientras que Alba Sánchez considera que, pese a todo, podría ser "un chollazo". Puedes conocer todos los detalles de la peculiar casa en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.