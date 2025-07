Así son los anuncios de 'Vacaciones Estrella', la falsa agencia que estafaba en Benidorm: "Tenía chollazos"

Juan Carlos Gallego, agente inmobiliario de Visual Home, enseña en este vídeo los anuncios de la falsa agencia 'Vacaciones Estrella: "Tenían apartamentos que no existían y cobraban más del 50%, se quedaban con el dinero y no les veías más".

Equipo de Investigación destapó en este reportaje de 2018 las estafas de apartamentos vacacionales en sitios turísticos de España como Benidorm. Y es que en los meses de verano la población de Benidorm se multiplica por seis y hoteles y apartamentos cuelgan el cartel de completo. En la ciudad, había en ese momento más de 6.000 viviendas en alquiler, el 72% de ellos, se alquilaban por Internet.

Juan Carlos Gallego, agente inmobiliario de Visual Home, explicó en este reportaje de Equipo de Investigación de 2018 que una de las claves para saber si el alquiler de un apartamento vacacional es una estafa es comprobar su registro de turismo. El agente inmobiliario enseñó cómo los anuncios de su agencia en Internet sí los mostraban mientras los de otras agencias no:

"No puedes publicitar el que no tenga ese registro, es ilegal", afirmó Gallego, que advirtió que si se reserva uno sin registro de turismo, "te arriesgas a que no exista el apartamento o se queden con el dinero".

Además, Gallego explicó cómo una falsa agencia llamada "Vacaciones Estrella' estafó a muchos clientes: "Tenían apartamentos que no existían y cobraban más del 50%". "Se quedaban con el dinero y no les veías más", afirmó el agente inmobiliario, que explicó que esta agencia "tenía chollazos impresionantes" y advirtió que en esas situaciones "hay que desconfiar".

