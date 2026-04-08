Pipi Estrada carga contra Alejandra Rubio y su primera novela: "¿Quién va a perder un momento en leer esto?"

Pipi Estrada carga contra el debut literario de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, calificándolo como un proyecto sin sentido y cuestionando su posible éxito, asegurando que quien lo lea corre el riesgo de "convertirse en un estúpido".

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el durísimo ataque de Pipi Estrada hacia el próximo libro de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que debuta como escritora con su primera novela romántica prevista para mayo de 2026.

Durante su intervención, Pipi expresa su incredulidad sobre la obra y su posible reconocimiento: "¿Qué va a aportar Alejandra Rubio? ¿De verdad? Tontería, estupidez...¿Tú crees que le van a dar el Premio Planeta? Vamos a ver cuántos libros va a vender esta chiquilla".

Pero el ataque no queda ahí, el periodista deportivo critica la idea de que alguien pueda perder tiempo leyéndola, aasegurando que quien lo haga corre el riesgo de "convertirse en algo que no debería": "¿Quién va a ser el descerebrado que pierda un momento de su vida para leer esto? Si te pones a leer esto, te conviertes en algo que no deberías: en un estúpido".

"Suerte que ha parado porque se le estaba calentando", comenta Óscar Broc, tras escuchar la indignación de Pipi. "Habrá que ver cuándo se publique y cuándo la gente la lea", añade Maria Moya, reflexionando sobre la futura recepción del libro.