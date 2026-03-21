El "anuncio cutre" del segundo embarazo de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos: "¡Con unos carteles! Cutre"

Álex Loya, redactor de La Roca, no ha podido evitar reaccionar a la manera en la que la hija de Terelu Campos anunció que está esperando a su segundo hijo.

Lo que era un secreto a voces ya se ha confirmado al 100% por la propia protagonista. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, está embarazada, por lo que Terelu Campos y Flores van a volver a ser abuelas. "De una manera muy cutre, ¡con unos carteles! Es como Alejandra Rubio ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo", ha expresado Álex Loya, redactor de La Roca.

"A pesar de que podía hablar, anunció que estaba embarazada de su segundo hijo con unos cartelitos. Ella también habló del embarazo, no solo de su segundo, sino de su primer hijo. Dijo que a su padre no le sentó nada bien ese embarazo. Hay que recordar que tuvo algún tipo de problema de salud durante ese durante ese embarazo y en este segundo. No sabemos cómo le habrá sentado a su padre, pero sí sabemos cómo le ha sentado a Terelu", ha manifestado Loya.

En lo referente a Terelu Campos, la presentadora ha asegurado estar "muy contenta" con la noticia. "Al principio fue impactante, pero bueno, fue mi regalo de Reyes y ahora que tenga un buen embarazo y un poquito de paz", ha declarado Campos.

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