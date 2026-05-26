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Alfonso Arús, del look de Bad Bunny con Salvador Illa en la Sagrada Familia: "Va a sudar como un cerdo"

Salvador Illa ha compartido una imagen en la que aparece con Bad BUnny en el interior de la Sagrada Familia. "Ese hombre no puede ir así vestido", afirma Alfonso Arús del look con abrigo del artista.

Alfonso Arús, del look de Bad Bunny con Salvador Illa en la Sagrada Familia: "Va a sudar como un cerdo"

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s una fotografía que ha revolucionado las redes sociales y que tiene como protagonistas a Salvador Illa y a Bad Bunny, quien después de sus conciertos en Barcelona ha acudido a visitar la Sagrada Familia. Sin embargo, el look elegido por el cantante, con chaqueta, jersey y gorra, no era el más adecuado. "Ese hombre debe de estar sudando como un cerdo,", afirma Alfonso Arús, que se pregunta "por qué los famosos creen que así pasan inadvertidos". "Si es al revés, piensas, '¿qué le pasa a este tío?'", afirma el presentador.

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