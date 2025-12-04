Terelu Campos fue quien reveló la relación del príncipe Felipe con Letizia Ortiz: "Su nombre empieza por L y tiene apellido de magdalena"

Mientras mantenían su relación en la más estricta intimidad, en los medios de comunicación ya empezaba a filtrarse cierta información que apuntaba a que el príncipe estaba a punto de comprometerse. La docuserie de atresplayer recupera de la hemeroteca el momento en el que Terelu Campos desveló el bombazo.

En este cuarto capítulo de la docuserie de atresplayer 'Los Borbones: una familia real' que hoy emite laSexta, se analiza cómo fue la llegada de Letizia Ortiz a la monarquía. Tras bucear en los amores que conquistaron al príncipe Felipe antes que a la periodista, el documental se centra en el momento en el que la prensa comenzó a saber de su existencia y de que su boda con el heredero de la corona era inminente.

Hasta entonces, nadie se había dado cuenta de que la chica del telediario era, en realidad, la futura reina de España.

La producción rescata de la hemeroteca el vídeo del encuentro entre ambos cuando su relación aún no era pública. Fue en los premios Príncipe de Asturias de 2003, apenas unos días antes de anunciar su compromiso. "Este año, por muchas circunstancias, me hace mucha ilusión cubrir los premios", decía ella ante las cámaras.

Cuando la prensa comenzó a hablar de una inminente boda real

"Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial. El príncipe don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda", anunciaba el periodista Rafael Manzano poco después. "Nuestro programa fue uno de los primeros que lo dijo. La sorpresa fue grande cuando se anunció aquello", reconoce Iñaki Gabilondo en esta producción.

Su intención era que la noticia no llegara de la mano de los programas del corazón de la época. Pero Terelu Campos soltó la bomba antes que nadie...

"A ver nombres con 'L'. Letizia, me gusta ese nombre, y a lo mejor tiene apellido de Magdalena", decía ella. "Ortiz", apuntaba su colaborador. "Por ejemplo", afirmaba Terelu.

El último telediario de Letizia

Ese día, el 31 de octubre de 2003, Letizia se despidió, por última vez, del telediario que presentó junto a Alfredo Urdaci. Nunca más volvería a sentarse en esa silla. El trono no dejaba espacio para más.

"Después de presentar el telediario, se fue por otra puerta porque ya había periodistas, ya el rumor se había hecho muy evidente", cuenta Sagrario Ruiz de Apodaca, amiga de Letizia y compañera de profesión, que desvela que se llevó una gran sorpresa cuando se anunció su compromiso.

La oposición de Juan Carlos I a esta relación

La alegría de Felipe no solo era la de un hombre enamorado, era la del vencedor después de una guerra. Pero en Palacio, poco o nada había cambiado. Juan Carlos seguía sin ver con buenos ojos a la periodista plebeya y además, divorciada. Su objetivo de que su hijo se casara con una mujer de sangre azul se esfumaba y Letizia Ortiz no era de su agrado.

Con sus amigos, se quejaba de que no tuviera apellido aristocrático y bromeaba sobre la estrechez de sus caderas, desvela Pilar Urbano en esta docuserie.

Mientras tanto, el problema que veía venir Juan Carlos no tardó en llegar. Felipe y Letizia venían de mundos muy diferentes.

*Ya disponible 'Los Borbones: una familia real' en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.