Alfonso Arús da un repaso a la generación Alfa: "Una cosa es escribir rápido y otra cosa es escribir mal"

La generación Alfa, nacida a partir de 2010, ha cambiado por completo la forma de comunicarse: llaman solo en casos urgentes, escriben sin preocuparse demasiado por la ortografía y utilizan audios, stickers y memes como su principal lenguaje en WhatsApp.

Parece que la generación Alfa "pasa olímpicamente de las llamadas y también de la ortografía", señalan en Aruser@s. Los nacidos a partir de 2010 prácticamente ya no llaman ni escriben como antes: la llamada es solo para temas urgentes y lo que predomina ahora son los mensajes de voz y los stickers.

Su manera de escribir es rápida, con pocas mayúsculas, sin tildes y frases abreviadas. Lo importante, aseguran, no es tanto escribir bien, sino que el mensaje se entienda. El correo electrónico se usa principalmente para crear cuentas o recibir códigos de seguridad para compras varias, mientras que WhatsApp se ha convertido en su principal medio de comunicación, donde los stickers y memes sustituyen a veces frases completas.

"Una cosa es escribir rápido y otra cosa es escribir mal", advierte Alfonso Arús. "A veces es verdad que te sangran los ojos con las palabras que dicen", comenta entre risas Elizabeth López, periodista del programa.

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