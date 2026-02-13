El patinazo de un novio con el regalo de San Valentín desata las risas en redes: "Dijo que le recordaba a mí"

Antes de lanzarte a comprar el regalo más tierno del escaparate para San Valentín, quizá convenga pensarlo dos veces.

Si estás pensando en celebrar San Valentín, coge papel y boli y apunta lo que, bajo ninguna circunstancia, deberías regalarle a tu pareja. Porque como ha mostrado el viral comentado en Aruser@s, hay detalles y luego está esto.

Una chica ha enseñado en redes el curioso peluche que le regaló su novio. Un muñeco que, según él, tenía "un parecido increíble" con ella.

"Mi novio vino de la calle y me dijo que había traído un peluche que le recordaba a mí", comienza relatando la joven, visiblemente indignada, mientras pregunta a sus seguidores qué adorable criatura imaginan en sus cabezas. ¿Un osito amoroso? ¿Un princesa achuchable? Pues no. La realidad supera la ficción: un pingüino totalmente desmelenado, despeinado y bizco.

Desde el plató de Aruser@s, también ponen en duda el detalle. "Una cosa es el gesto y otra que te digan que se parece a ti y sea eso", señala entre risas Alfonso Arús.

