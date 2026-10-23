El olor a nuggets delata a un preso que burló la seguridad de una cárcel de máxima seguridad en Canadá con un dron

Un dron habría logrado burlar la seguridad de una prisión de Quebec, en Canadá, para entregar comida de McDonald's y alcohol a un recluso, que fue descubierto durante una ronda nocturna.

Un preso de una cárcel de máxima seguridad de Canadá habría recibido un pedido de McDonald's a través de un dron. La entrega incluía McNuggets y alcohol introducidos de contrabando, un suceso que ya está siendo investigado.

Según explica Alba Sánchez en Aruser@s, los agentes detectaron que algo extraño ocurría durante una ronda nocturna, "alrededor de las tres de la madrugada". "El olor a hamburguesa y nuggets" los condujo hasta un recluso que, además, se encontraba ebrio.

Por el momento, lo que se investiga es cómo el dron consiguió burlar la seguridad de la prisión de Quebec y llegar hasta la ventana de la celda del preso. "¿Por qué ha pedido un McDonald's? Si llega a pedir un fusil...", exclama Angie Cárdenas.

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