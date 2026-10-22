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De boda a ruptura

Alfonso Arús analiza la ruptura de Roca Rey y Tana Rivera: "No hay buen rollo, está todo reciente"

Los colaboradores de Aruser@s comentan el distanciamiento entre el torero y la joven, que han pasado de los rumores de boda a los de ruptura en apenas unos días.

Alfonso Arús analiza la ruptura de Roca Rey y Tana Rivera: "No hay buen rollo, está todo reciente"

La ruptura de Andrés Roca Rey y Tana Rivera ha llegado a la mesa de debate de Aruser@s. Según ha contado Tatiana Arús, el torero peruano celebró este miércoles su 30 cumpleaños con una macrofiesta en su finca de Sevilla a la que acudieron más de 1.800 invitados.

Una celebración que contrasta con la de Tana Rivera, que cumplió 27 años el pasado viernes 16 de octubre y pasó la fecha rodeada principalmente de amigos y familiares. Además, según se ha comentado en el programa, ninguno de los dos habría invitado al otro a su cumpleaños.

"Si entre 1.800 invitados no tienes la fortuna de ser invitado, es que no hay muy buen rollo, está muy reciente todo", opina Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas apunta otra posibilidad: "Quizás Roca Rey no quiere que vea que está con otras chicas". Por su parte, Tatiana Arús menciona a "la chica de Pamplona" sobre la que habrían comenzado a circular rumores.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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