Angie Cárdenas, al hombre de 53 años que lleva tres años viviendo con su madre para ahorrar para una casa: "Sabemos lo que está buscando"

"Es una noticia de Australia, pero podría pasar en España", asegura Alba Sánchez, al contar la historia de un hombre de 53 años que lleva tres años viviendo con su madre para ahorrar para una casa.

La subida del precio de la vivienda ha llevado a un hombre australiano y a su mujer a volver a casa de su madre para ahorrar la entrada de una vivienda, pero lo que parecía una solución temporal se ha alargado.

Según cuenta Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, este hombre se marchó de casa con 13 años y, décadas después, ha tenido que regresar junto a su mujer para intentar cumplir su sueño de comprarse una casa. "Es una noticia de Australia, pero podría pasar en España", señala la colaboradora.

La pareja pensaba que solo necesitaría unos meses para ahorrar, pero el elevado precio de la vivienda ha complicado sus planes y ya llevan tres años viviendo con la madre de él. Para reunir algo más de dinero, incluso están alquilando habitaciones. "Lo que tiene que hacer es irse ella, dejarles la casa y que se busquen la vida", comparte Elena Godessart , una propuesta ante la que Angie Cárdenas responde: "Creo que es lo que está buscando".

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