Así es la versión tecnho de la canción de Shakira contra Gerard Piqué que arrasa en su concierto benéfico

Shakira ha versionado su canción sobre su ruptura con Gerard Piqué con un estilo más techno en el concierto que ha dado para recaudar fondos en Nueva York.

Shakiraha arrasado en Central Park, Nueva York, en un concierto benéfico en el que han actuado también otras caras conocidas. Hasta 50.000 personas se dieron cita en este concierto gratuito que busca recaudar fondos para acabar con la desnutrición en África.

"Una de las canciones más comentadas ha sido el tema dedicado a Gerard Piqué en una versión más techno", explica Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia la nueva versión de 'Sessions, Vol. 53', el tema de la colombiana junto a Bizarrap.

Shakira hace historia con 12 conciertos en México

Este concierto en Nueva York llega después de que Shakira haya puesto punto y final a su gira de conciertos en México, donde ha hecho historia al celebrar nada mas y nada menos que 12 conciertos.

