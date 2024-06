Malumaha revolucionado la final de la Kings League presumiendo de abdominales mientras cantaba alguno de sus grandes temas como 'Felices los 4'. "Él mismo ha dicho en sus redes sociales que está muy concienciado para mostrar su mejor imagen", destaca Tatiana Arús, que explica en el plató de Aruser@s que, incluso, el cantante "se sumerge a veces en hielo".

Por otro lado, Alfonso Arús enseña en el vídeo que hay sobre estas líneas el divertido momento que ha compartido el cantante cuando la dependienta de una gasolinera no le reconoce y afirma que se parece a Maluma. "La señora está pensando que Maluma es más guapo y alto y él es un 'pringui'", afirma el presentador, que se pregunta en el plató: "Cuando eres famoso y ya no te reconocen ni en una gasolinera, ¿de qué te sirve ser famoso? Un famoso que no es identificable en una gasolinera, fuera".

"Debe de ser humillante que nadie te reconozca", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús se pregunta: "¿Puede ser que, a lo mejor, sea un tipo del montón y tenga una cara como tantos otros?". Una opinión que comparte Rocío Cano que afirma que Maluma es el ejemplo de que "la fama es lo que hace realmente atractivo". Sin embargo, Patricia Benítez opina completamente lo contrario y desata las risas del plató: "Este es el único cani la que le haría un favor".