Leo Harlem, a los "piratas" de las películas: "Atajo de gilipollas, ¡hacían las despedidas de soltero del siglo XVII!"

"Visten mal, son cerdos y borrachos", comenta Alfonso Arús, que está de acuerdo con la reflexión del cómico Leo Harlem sobre los "piratas" que "nos ha mostrado el cine": "Eran ladrones y asesinos que cometían crímenes atroces".

Para el cómico Leo Harlem, el cine nos ha hecho "admirar" a mucha gente del pasado que "no se lo merecía". Prueba de ello son, según cuenta, los "piratas". "Menudo atajo de gilipollas", comienza diciendo entre risas.

"No eran esos pintorescos locuelos que surcaban los mares, sino ladrones y asesinos que cometían crímenes atroces", asegura el humorista, a quien indigna profundamente "las camisas de chorreras". "Ni Mili Vanili, ¡joder!", exclama.

"Normal que les temieran en los siete mares, imagínate encontrar un barco lleno de tíos borrachos de ron hasta arriba cantando y meando por la borda, ¡eso eran las despedidas de soltero del siglo XVIII!", sentencia el cómico, quien asegura que más que "miedo", daban "pena".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores estallan de la risa al escuchar la reflexión de Leo. "Si lo analizas detenidamente, los piratas son patéticos", ríe Alfonso Arús: "Visten mal, son horteras, cerdos y borrachos".

