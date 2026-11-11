Así reacciona Edurne cuando le preguntan por su ruptura con De Gea y por si está de nuevo ilusionada con otro futbolista

"Dicen que estarías ilusionada con otro chico, otro futbolista", dice el reportero a Edurne, cuya cara es un poema. Al parecer, la cantante y De Gea ya no llevan las alianzas puestas ni se intercambian comentarios en Instagram.

Los rumores de separación entre Edurne y David de Gea tras más de 20 años juntos y una hija en común no paran de crecer. Ahora, los reporteros han encontrado a la artista en plena calle y han preguntado, directamente, por su ruptura. Edurne en ningún momento la ha confirmado, pero tampoco ha negado nada cuando el reportero ha dado por hecho que ya ha roto con el portero.

"¿Qué tal estás después de la ruptura?", pregunta el reportero a la cantante, que sin parar de caminar contesta: "Muchas gracias". "¿Estás bien?, ¿estás contenta?", insiste el reportero mientras la artista sigue caminando. Sin embargo, la cara de Edurne cambia cuando el reportero le pregunta por una posible nueva ilusión: "Dicen que estarías ilusionada con otro chico, otro futbolista".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús recuerda que ninguno de los protagonistas ha confirmado la ruptura y Tatiana Arús da más detalles sobre los rumores de separación: "Ya no se intercambian 'me gusta', ni comentarios, ni han compartido fotos de los dos, ni lucen los anillos".

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