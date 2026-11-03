Nutrición
La dieta de Hans Arús, que "come, merienda y cena pollo", podría no estar tan mal como parece: "Así estoy, perfecto"
Un nutricionista pone en duda que comer variado sea realmente lo más adecuado y en Aruser@s, Alfonso Arús no puede evitar acordarse de su hijo Hans.
Julio Basulto, nutricionista, cuestiona el típico consejo que siempre has escuchado de boca de los expertos. Y es que, según él, eso de comer variado no es tan sano como podría llegar a aparecer... sobre todo si se tienen en cuenta los alimentos que se consumen. Alfonso Arús se hace eco de sus palabras en Aruser@s y las resume con una frase simple, pero contundente: "Cuanto más variado comes, más gordo te pones"
"Las frutas, las verduras y las legumbres son buenas, pero los productos ultraprocesados con mucha azúcar, sal y grasas poco saludables, no. Podemos tener un plato variado, pero si tenemos todo esto, obviamente vamos a engordar", explica Lourdes Tasies.
El presentador llega a la conclusión de que quizá su hijo no estaba tan equivocado: "Hans come pollo, cena pollo y merienda pollo". "Así estoy, perfecto", presume él.
*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.